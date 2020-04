Фанаты Селены Гомес уверены — новую песню она посвятила экс-бойфренду The Weeknd: "Мурашки по коже от твоих глаз"

Вадим Карасев

Фанаты 27-летней Селены Гомес уверены, что ее одиночество, продолжающееся два года, скоро может закончиться. На это намекают ее новые песни с делюкс-версии третьего альбома Rare — Boyfriend, She и Souvenir, а последний трек, по мнению поклонников поп-звезды, и вовсе намекает на ее роман с 30-летним Абелем Тесфайе, известным под псевдонимом The Weeknd.

Называть твое имя — единственный язык, на котором я могу говорить... Мурашки по коже от твоих глаз, когда они смотрят на меня.Дрожь пробегает по позвоночнику... — опубликовала Селена сегодня строчку из своей песни в инстаграме, утвердив фанатов в их догадках.





Селена Гомес и The Weeknd

Знатоки творчества Гомес и The Weeknd предположили, что строчки из ее новой песни перекликаются с его хитом Call Out My Name, который вышел в 2018 году. Роман Селены с канадским исполнителем продлился 10 месяцев, начавшись и закончившись в 2017-м.





После расставания с Джастином Бибером Гомес стала сторониться новых романов, но в песнях с обновленного издания пластинки Rare поет о том, что ждет настоящую любовь и хочет найти свою вторую половину. В композиции Boyfriend она призналась, что устала от тупиковых отношений.

Мне нужен парень, но я продолжаю попадать в тупики. Скажите, а хорошие еще остались? Я постоянно нахожу неправильных, но продолжаю хотеть любви, — рассказала о себе в песне Селена.

Селена Гомес