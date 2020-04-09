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Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости в сети

Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости в сетиФото: @Ebony_QT

Пользовательница Twitter Синди Нуар (Cindy Noir) опубликовала в своем аккаунте снимок 1963 года, на который попали несколько кричащих белых женщин. Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости из-за истории, которая за ней стоит.

Кадр был сделан в день интеграции темнокожих учеников в государственные школы США в городе Монтгомери (штат Алабама), на нем белые студентки выкрикивают оскорбления вслед темнокожим девушкам. Синди добавила подпись: «Интересно, чьими бабушками они стали».

Публикация разъярила пользователей соцсети, который принялись проклинать героинь фотографии. «Эти бабушки наверняка покончили с собой, когда Барак Обама стал президентом», — написал один из них. «Надеюсь, всех их уже нет в живых», — высказался другой.

«Просто посмотрите на этих гордых американских патриотов-христиан», — съязвил еще один юзер, а другая девушка призналась, что «ударила бы парочку из них».

В середине прошлого века в Монтгомери и во всем штате Алабама существовали законы, которые ограничивали темнокожее население в правах. Так, чернокожим нельзя было садиться на первых четырех рядах в автобусах. Учиться в одних школах с белыми им разрешили в сентябре 1963 года. В 1964 году расовая сегрегация в США была окончательно отменена законодательно.

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По материалам: lenta.ru

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