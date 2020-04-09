Футболисты АПЛ пожертвуют часть заработной платы на борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Футболисты английской Премьер-Лиги создали фонд Players Together, целью которого является сбор средств на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает британская пресса.Игроки будут жертвовать часть своих окладов на помощь британским врачам. Инициатором создания фонда выступил капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.Сезон в АПЛ был приостановлен после 29-го тура. На сегодняшний день в Великобритании более 60 тысяч человеко заразились коронавирусом.