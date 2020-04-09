Google может обязать производителей изменить схему обновлений Android

Влада Некрасова

Ресурс XDA Developers сообщает, что в будущей версии Android появится поддержка «тихого» обновления на всех устройствах вне зависимости от производителя. Ранее такая технология уже была реализована по умолчанию на Pixel, для всех остальных смартфонов это было лишь рекомендацией. Но теперь, как сообщается, такой режим станет стандартом.Идея состоит в том, чтобы использовать два виртуальных раздела — A и B. Это позволяет обновлять систему на одном из них, тогда как второй находится в работе. Затем при перезагрузке разделы меняются местами.Отметим, что при таком подходе можно откатить обновление, если оно установилось некорректно. Также это позволит установить патч даже при нехватке места в памяти.Подобная схема уже работает на устройствах OnePlus, LG, HTC, Motorola, Google, ASUS и Sony. А после выхода Android 11 их число наверняка вырастет. Правда, дата релиза новой ОС пока не собщается.