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Гудков признался, что это он придумал скандальную шутку про замерзшего генерала Карбышева

Гудков признался, что это он придумал скандальную шутку про замерзшего генерала Карбышева

37-летний телеведущий и шоумен Александр Гудков признался, что на самом деле это он придумал скандальную шутку про генерала Карбышева, прозвучавшую в шоу Comedy Woman.

Известный российский комик и сценарист "Вечернего Урганта" принял участие в шоу "Осторожно, Собчак", в котором речь зашла о всплывшем относительно недавно отрывке из выпуска Comedy Woman 2013 года, в котором Наталья Медведева пошутила о генерале Карбышеве. В выпуске прозвучал следующий диалог:

-Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал...
- Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!
- Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял.

Александр Гудков впервые признался, что именно он является автором шутки, вызвавшей широкое общественное возмущение.

"Я - автор этой шутки. Для меня это был ликбез, чтобы люди хотя бы понимали, кто такой генерал Карбышев. Я писал по нему реферат, я знаю, как умер генерал. Эта шутка прозвучала в 2013 году. Когда Наташа ее говорила, она не понимала, и никто внимания не обращал. Все думали, что Гудок придумал какую-то фамилию смешную. Я знаю историю генерала Карбышева и чту его память", - рассказал Гудков.

Негативная реакция публики на данную шутку озадачила тогда Александра Гудкова. При этом шоумен попросил прощения у Натальи Медведевой.

Это шутка ни в коем случае не затрагивает тему войны. Это вообще шутка о неком привидении, которое обняло девочку. Я прошу прощения за все, что пережила Наташа Медведева. Все камни должны лететь в мой огород.

Напомним, режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" назвал тогда участниц Comedy Woman овцами.

"Когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое - на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?" - задался вопросом Михалков.

Режиссер также назвал Карбышева фантастической личностью, призвав "некоторых" брать с него пример.

Дмитрий Карбышев - советский ученый-инженер, доктор военных наук, генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году он был контужен и попал в плен. Содержался в концентрационных лагерях, последним из них стал Маутхаузен. В феврале 1945 года его пытали с помощью ледяной воды на морозе, из-за чего ученый скончался.

Как писал NEWSTES, ранее Дмитрий Шепелев порадовал своих поклонников, выложив фото в обнаженном виде. Александр Гудков после этого потребовал у телеведущего фото пениса.

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По материалам: uposters.ru

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