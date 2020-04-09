Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хью Джекман показал, как оставаться в форме во время карантина

Хью Джекман показал, как оставаться в форме во время карантина
Австралийский актер Хью Джекман опубликовал в инстаграме видео, на котором показывает, как оставаться в форме, находясь на самоизоляции.

"К сожалению, у нас в Нью-Йорке нет кортов, но зато есть кое-что, чего нет у вас, ребята", — говорит Джекман и демонстрирует пустую лестничную клетку. — 15 этажей".


информации Daily Mail, в воскресенье его видели в Хэмптонсе (пригород Нью-Йорка) вместе с женой и дочерью.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Шаман Дурек об отношениях с принцессой Норвегии Мартой Луизой и возможной свадьбе: "Марта — моя мечта!"
Шаман Дурек об отношениях с принцессой Норвегии Мартой Луизой и
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Вербное воскресенье в 2020 году: что можно и что нельзя делать 12 апреля
Вербное воскресенье в 2020 году: что можно и что нельзя делать
Гудков признался, что это он придумал скандальную шутку про замерзшего генерала Карбышева
Гудков признался, что это он придумал скандальную шутку про
Хью Джекман показал, как оставаться в форме во время карантина
Хью Джекман показал, как оставаться в форме во время карантина
У балерины московского театра выманили четверть миллиона рублей
У балерины московского театра выманили четверть миллиона рублей
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Эквадор примет участие во встрече ОПЕК+
Эквадор примет участие во встрече ОПЕК+
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО
Экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО
Очевидец рассказал о пожаре в доме престарелых
Очевидец рассказал о пожаре в доме престарелых

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с

Еще по теме

Хью Джекман удивил поклонников постаревшим видом (фото)
Хью Джекман рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
Хью Джекман поведал о возможном присоединении Росомахи к «Мстителям»
Актёр Хью Джекман мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение роли Росомахи