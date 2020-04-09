Хью Джекман показал, как оставаться в форме во время карантина

Алексей Вольцев

Австралийский актер Хью Джекман опубликовал в инстаграме видео, на котором показывает, как оставаться в форме, находясь на самоизоляции.

"К сожалению, у нас в Нью-Йорке нет кортов, но зато есть кое-что, чего нет у вас, ребята", — говорит Джекман и демонстрирует пустую лестничную клетку. — 15 этажей".

информации Daily Mail, в воскресенье его видели в Хэмптонсе (пригород Нью-Йорка) вместе с женой и дочерью.