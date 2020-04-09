Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов при нефти более $ 36 за баррель

Влада Некрасова

Рублевый индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов, впервые более чем за месяц. Подъём зафиксирован на фоне роста нефтяных котировок выше 36 долларов за баррель.

Как следует из данных Московской биржи, к 17.49 мск рублевый индекс Мосбиржи растёт на 1,25%, до 2706,17 пункта, индекс РТС — на 4,68%, до 1166,8 пункта.

По данным РИА «Новости», цены на нефть резко ускорили рост на новостях с заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Марка Brent ранее в четверг уже превышала 36,29 доллара за баррель, к которым она подскакивала 2 апреля на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном резком сокращении добычи нефти участниками ОПЕК+.

Сейчас июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 7,5%, до 35,3 доллара за баррель.

Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля. В свою очередь, курс евро снизился на 1,7% и находился на отметке 79,92 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:33 мск.

Следует отметить, что в последний раз курс доллара находился ниже уровня в 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта текущего года.