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Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии

Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна достигла пика пандемии коронавируса Covid-19. Об этом Санчес заявил, выступая сегодня, 9 апреля, в парламенте. Вместе с тем премьер попросил депутатов продлить чрезвычайное положение до 26 апреля.

«Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация. Эта война против вируса завершится (нашей) абсолютной победой», — выразил уверенность глава правительства.

Испанский премьер предупредил, что через две недели карантин отменить не удастся, и предупредил, что смягчение ограничительных мер и возвращение к нормальной жизни будет постепенным.

Педро Санчес призвал все политические силы объединиться и заключить «большой пакт экономического и социального восстановления Испании», сравнив его с «пактом Монклоа», подписанным в 1977 году после смерти диктатора Франсиско Франко.

На сегодняшний день Испания занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 152446. Жертвами пандемии, согласно последним данным, стали 15 238 человек. Только за последние сутки в стране скончались 683 больных с диагнозом Covid-19.

Тем временем оппозиция в Испании считает официальные цифры смертности заниженными. Власти столичного региона предупреждают, что смертность в домах престарелых может оказаться в пять раз выше официально указываемых трех тысяч человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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