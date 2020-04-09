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Изобретателя первой компьютерной мыши наградили премией в 10 тысяч долларов

Изобретателя первой компьютерной мыши наградили премией в 10 тысяч долларов

31 год назад, 9 апреля 1989 года американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

Ещё в 1963 году Энгельбарт основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS (oNLine System) — гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», — которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

Со временем NLS обрастала новыми возможностями. В ней появился первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах, е-мейлер, разные опции для печати текста. В программе были даже встроенные возможности проведения телеконференций.

Когда 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт презентовал конечную версию своего NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, это было как гром среди ясного неба.

В 1970-х годах лаборатория Дугласа участвовала в проекте ARPA по созданию компьютерной сети, а NLS использовалась для создания первой онлайновой базы данных.

В 1980-е годы Дуглас работал на пару корпораций, но там ему не давали возможность проводить свободные исследования. Изобретатель отказался работать по графику и в 1986 году навсегда оставил корпоративный бизнес. Вместе со своей дочерью он основал собственную компанию, где мог заниматься исследованиями интересных ему вещей.

9 апреля 1989 года за изобретение компьютерной мыши  года Энгельбарт получил премию в 10 тысяч долларов. Весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик.

В 1997 году вклад Дугласа Энгельбарта за развитие компьютерных технологий наградили премией Лемельсона (500 тысяч долларов) за выдающийся вклад в компьютерные технологии, а чуть позже — престижной наградой Тюринга.

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По материалам: pnp.ru

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