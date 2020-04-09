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Экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО

Экс-министр Михаил Абызов женился в СИЗО
Бывший министр по вопросам Открытого правительства, осужденный за мошенничество, оформил отношения с Валентиной Григорьевой. Новоиспеченная супруга признается, что ее не смущает статус избранника. Модель уверена, вместе они преодолеют все жизненные трудности.

47-летний Михаил Абызов женился на сестре модели Victoria's Secret Кати Григорьевой — Валентине. Радостное событие состоялось в запланированный срок — 25 марта. Об этом сообщил ответсек Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Правда, обошлось без пышных церемоний, ведь с прошлого года мужчина находится в СИЗО «Лефортово». По словам источника, влюбленные узаконили отношения в присутствии представителя загса и сотрудников изолятора.

Бывший министр по вопросам Открытого правительства России был арестован по обвинению в мошенничестве, хищению 4 миллиардов рублей, а также в ряде других преступлений. Несмотря на заключение, Абызов не жалуется на свое положение. В СИЗО ему разрешены короткие встречи, так что разлуки с избранницей проходят безболезненно. «Условия содержания прекрасные, замечаний по питанию нет. Кормят вкусно. Ел мясо — говядину, картошку, суп. Питание домашнее», — говорил он.

Саму 28-летнюю Валентину не смущает статус возлюбленного. Говорят, их роман закрутился в соцсетях. Экс-министр увидел фото эффектной блондинки, которая в то время работала стюардессой в бизнес-классе, и поспешил завести знакомство. К слову, молодоженам бедствовать не придется: имущество арестованного оценивается в почти 30 миллиардов рублей. «Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации», — говорила модель.


Новоиспеченная супруга экс-министра уже успела подарить ему сына. У Абызова также есть трое детей от прошлого брака. С прошлой спутницей он расстался за несколько недель до знакомства с Валентиной. «Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», — признавалась ему Григорьева. 

Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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