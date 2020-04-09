Эксперт: фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких
На открытии торгов в четверг доллар и евро снижаются на Московской бирже. Рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.
Как уточняет «Интерфакс», первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,0025−75,0075 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7 рубля (-27,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар опускался в моменте до отметки 73,0025 рубля впервые с 13 марта. Евро подешевел до 81,31 рубля (-0,05 копейки).
Позднее, в 10:10, евро пускался до 81 рубля также впервые с 13 марта. Бивалютная корзина ($ 0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,12 копейки к уровню закрытия среды, до 77,68 рубля.
Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,0504 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 92,46 копейки ниже официального курса.
Как считает аналитик, ситуация складывается таким образом, что снижать добычу все равно придется и причем всем странам.
Напомним, на улучшении внешнего фона рубль в паре с долларом сумел закрыть вчерашний день около отметки 75. Однако и на рубль эксперты смотрят с пессимизмом.
Напомним, завтра большинство западных площадок будет закрыто по случаю католической Страстной пятницы. В понедельник не будут работать многие европейские биржи. По мнению участников рынка, это создает повышенные риски для рублевых активов. Поэтому не исключено, что под вечер произойдёт сокращение позиций по российским акциям и рублю.
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