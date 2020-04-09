Эксперт: фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких

Алексей Вольцев

На открытии торгов в четверг доллар и евро снижаются на Московской бирже. Рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Как уточняет «Интерфакс», первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,0025−75,0075 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7 рубля (-27,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар опускался в моменте до отметки 73,0025 рубля впервые с 13 марта. Евро подешевел до 81,31 рубля (-0,05 копейки).

Позднее, в 10:10, евро пускался до 81 рубля также впервые с 13 марта. Бивалютная корзина ($ 0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,12 копейки к уровню закрытия среды, до 77,68 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,0504 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 92,46 копейки ниже официального курса.

«Основной вопрос остается открытым — смогут ли крупнейшие мировые державы договориться о снижении добычи. Россия вчера дала однозначно понять, что готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, но пока неясно, согласится ли Саудовская Аравия взять за „точку отсчета“ мартовский уровень добычи и готовы ли присоединиться США к решению ОПЕК», — прокомментировал ситуацию ИА Newstes аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Как считает аналитик, ситуация складывается таким образом, что снижать добычу все равно придется и причем всем странам.

«Только это сделать можно добровольно сейчас, не допустив падения цен ниже 25 долларов за баррель, или позже и с большими убытками, когда нефть будет дешевле 20 долларов», — уточняет Антонов. — При любом исходе переговоров мы не ждем закрепления цен на нефть выше 40 долларов за баррель. Но если страны не договорятся, то нет никаких сомнений, что Саудовская Аравия проведет еще одну мощную ценовую атаку и опустит котировки ниже 20 долларов за баррель».

Напомним, на улучшении внешнего фона рубль в паре с долларом сумел закрыть вчерашний день около отметки 75. Однако и на рубль эксперты смотрят с пессимизмом.

«Отметка 75 рублей за доллар является сильным сопротивлением дальнейшему укреплению рубля, — считают в „Алор Брокер“. — При позитивных новостях с видеосаммита ОПЕК она может быть пробита вниз, но фундаментальных поводов для роста курса рубля нет никаких».

Напомним, завтра большинство западных площадок будет закрыто по случаю католической Страстной пятницы. В понедельник не будут работать многие европейские биржи. По мнению участников рынка, это создает повышенные риски для рублевых активов. Поэтому не исключено, что под вечер произойдёт сокращение позиций по российским акциям и рублю.

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