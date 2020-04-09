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"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка

"Эксперт РА" озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.

Как следует из обзора, подготовленного агентством, страховой рынок ждет падение при любом из сценариев. Если события развернутся относительно позитивно, то рынок сократится на 17%, объем премий страховщиков не превысит 1,23 триллиона рублей. При этом премии по страхованию non-life сократятся на 16%, до 900 миллиардов рублей. Такой исход возможен при быстром окончании карантина и восстановлении экономики уже во втором квартале.

"По негативному сценарию агентства "Эксперт РА" в 2020 году страховой рынок сократится на 27%, откатившись до уровня пятилетней давности. Объем страховых премий non-life составит 836 миллиардов рублей, что будет эквивалентно падению более чем на 20%", - прогнозируют эксперты.

# Россия
По материалам: ria.ru

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