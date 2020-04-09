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Эквадор примет участие во встрече ОПЕК+

Эквадор примет участие во встрече ОПЕК+
Министр энергетики Эквадора примет участие в видеоконференции стран ОПЕК+ 9 апреля, страна выступает за поиск решений, которые приведут к стабилизации цен на нефть, говорится в сообщении минэнерго страны.

"Министр Рене Ортис принял приглашение (участвовать во встрече – ред.)… Справедливая цена на нефть будет выгодна производителям и потребителям… Эквадор согласен с усилиями, которые необходимо предпринять, чтобы достичь стабилизации цен на справедливом уровне", - отмечает министерство.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.


Эквадор с 2020 года покинул ОПЕК. Причиной такого решения власти страны назвали политику по увеличению государственных доходов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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