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Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации

Южнокорейские ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации
Анализ генома коронавируса в Южной Корее до сих пор не показал признаков его мутации, что снижает вероятность ошибок в ходе тестирования заболевших, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

"В результате анализа нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-2019 из 73 образцов от пациентов внутри страны до настоящего момента не обнаружено значимых мутаций вируса, которые могли бы повлиять на его патогенность и способность к распространению. Также не обнаружено изменений в генах маркерах COVID-2019, используемых для обнаружения вируса", - говорится в заявлении KCDC.

Отсутствие генетических изменений в COVID-2019 означает, что сейчас нет опасности появления ошибки в ходе генетического тестирования. Полученные данные будут переданы ВОЗ.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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