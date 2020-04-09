К Универсиаде в Екатеринбурге предлагают построить и отремонтировать более 30 спортивных объектов

Лидия Мартынова

В рамках подготовки к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге предлагается построить или отремонтировать, оснастить оборудованием более 30 спортивных объектов. Это следует из проекта постановления кабмина на портале проектов нормативных правовых актов.

В программе предлагается перечень объектов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения соревнований, а также предусматривается, сколько денег на это потребуется из федерального и регионального бюджетов. В целом планируется направить 22,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 3,1 млрд.

Документ предусматривает, что ответственным координатором Программы станет Министерство спорта. Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину помочь властям Свердловской области в подготовке Универсиады.

Универсиада будет проходить с 8 по 19 августа 2023 года. Ожидается участие более 200 тысяч человек из 150 стран.