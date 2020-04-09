Как правильно помириться по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Мириться с каждым человеком нужно по-своему. У всех людей разные характеры, мировоззрение и энергетика. Астрологи утверждают, что подход к каждому Знаку Зодиака должен быть особенным.

Есть Знаки Зодиака с плохим характером, но с ними не всегда сложнее находить общий язык и мириться. Это зависит от множества факторов, поэтому если вам с кем-то очень непросто общаться, это не значит, что малейшая ссора может поставить крест на отношениях.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

К людям стихии Огня стоит относиться с максимальной осторожностью, потому что в порыве ссоры они могут наговорить лишнего. С ними не стоит вступать в сильные перепалки: лучше дать возможность выговориться.

Овны очень вспыльчивы. Стоит сделать все возможное, чтобы они не пребывали в таком состоянии слишком долго. Не стоит обижаться на них и отказываться идти навстречу, если они предлагают помириться.

Со Львами нет смысла спорить. Вы либо сами признаете поражение, либо вас заставляют это сделать. Помириться со Львом можно только так, потому что эти упрямые люди даже под дулом пистолета не признают своей вины.

Удивительно, но со Стрельцами помириться очень просто. Это те самые люди, с которыми для этого не требуется никаких усилий. Достаточно просто сказать «прости». Тем не менее обижаться на них долго тоже не стоит, потому что они не любят общаться с обидчивыми и таящими злобу людьми.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Люди стихии Земли ненавидят долгие ссоры. Они их очень сильно выматывают и заставляют переживать. Чтобы помириться с представителями Земной стихии, вам необходимо пойти на компромисс, показать свой оптимистичный настрой.

Тельцы — одни из самых злопамятных Знаков Зодиака. Они не будут мстить вам, но точно никогда не забудут, как вы пару лет назад не пригласили их на вечеринку или сказали что-то колкое в их адрес. Помириться с ними просто: достаточно признать свою вину.

Девы очень легко прощают людей, которые просят прощения. Они с легкостью дают второй шанс. Но если ошибка повторяется, то заслужить их прощение становится намного сложнее.

Козероги очень тяжело прощают людей, поэтому с ними лучше не ругаться. Они без проблем скажут вам, что вы прощены, но в глубине души будут считать, что вам доверять нельзя. Ими движут осторожность и дальновидность, поэтому обидчику придется долго заслуживать прощения.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

«Воздушные» люди прощают легче всего. Они могут понять вас, а могут и не понять, но на вердикт это никакого влияние не окажет. В большинстве своем это добрые люди, у которых попросту нет времени и желания на кого-то злиться.

Близнецам прощение дается легче, чем кому-либо другому. Иногда должно пройти какое-то время, чтобы они смогли простить вас, но даже если виноваты были не они, им все равно не составит труда сделать первый шаг навстречу.

Весы любят позлиться, сделать вид, что вы их расстроили до глубины души, но на самом деле они добрые и мягкие люди. Мириться с ними стоит не сразу, а через некоторое время, когда злость спадет.

Водолеям просто некогда обижаться. Они, как говорится, делают выводы. Чтобы заслужить их прощение, мало просто сказать «прости». Необходимо начать вести себя по-другому. Если вы наступите на те же грабли, от вас могут отвернуться.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

С людьми Водной стихии мириться сложнее всего. Они не только злопамятны так же, как и люди стихии Земли, но и также вспыльчивы, как представители Огня.

Раки — это те, кого нужно прощать либо за все и всегда, либо никогда и ни за что. Мириться с ними не нужно — они сами забывают все плохое, словно этого не было. Чтобы помириться с ними, нужно не держать на них зла.

По мнению экспертов сайта dailyhoro.ru Скорпионы — одни из самых мстительных людей. Если у них не попросить прощения как можно скорее, они запишут вас в черный список, из которого выйти будет практически невозможно.

Рыбам легко дается прощение, но они очень впечатлительные. Они не признаются в этом, но будут постоянно вспоминать вашу ссору. Просите прощения сразу, чтобы не заставлять их переживать.