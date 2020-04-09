Как режим дня влияет на биополе и настроение человека

Вадим Карасев

Часто утро начинается с упадка сил и раздражительности. Это последствия неправильного режима дня. Общеизвестно, что распорядок дня — источник сил и хорошего настроения, и чтобы быть счастливым, его необходимо придерживаться.

Жизнь на нашей планете подчинена движению Солнца. Дневное светило — это источник жизненной силы и энергии. С восходом Солнца просыпается все живое, а после заката все смолкает и засыпает. Но люди все время борются со своей природой, не желая подчиняться отлаженной системе. Это не приводит ни к чему хорошему: наши самочувствие, энергетика и настроение напрямую зависят от того, как проходит наш день, какого распорядка мы придерживаемся, как определяем время для отдыха и активности.

От недосыпа до депрессии

Серьезные сбои в работе организма, а также дыры в биополе возникают по знакомой всем причине: из-за сбитого режима и недосыпа. Люди, которые активно работают по ночам, до утра засиживаются за компьютером или развлекаются в клубах, страдают от неправильного режима дня, что в свою очередь приводит к депрессии и психическим заболеваниям.

По словам ученых люди, которые живут наперекор биологическим ритмам, чаще жалуются на одиночество, испытывают приступы апатии, ощущают себя несчастными, у них снижена скорость реакции. Часто это связано еще и с плохой гигиеной сна, что также провоцирует сбой ритмов. Например, просмотр телевизора или ленты новостей на ночь снижает выработку мелатонина, что приводит к нарушению сна, головным болям, риску развития серьезных заболеваний.

Однако на нормальную работу человеческого организма влияет не только отдых, как считают многие. Важно, правильно распределить весь день на фазы и придерживаться установленного графика.

Настройка режима дня

Для того, чтобы настроить свои биологические часы и наладить режим дня, достаточно приучить себя придерживаться периодов активности и правильно их использовать.

Полноценный сон — основа правильного распорядка дня. Постоянный недосып приводит к нервным расстройствам и подрывает здоровье. Сон должен длиться от 6 до 8 часов, но это не единственное условие: немаловажно и то, во сколько человек отходит ко сну. Для каждой системы есть свое определенное время отдыха. Так, например, нервная система лучше всего отдыхает в промежуток с 10 часов вечера до полуночи. Если уснуть после полуночи и проспать 8 часов, вы, конечно, получите за ночь необходимые силы и восстановите энергетический баланс, но нервная система останется в напряжении.

С полуночи до 4 утра происходит насыщение духовной энергией, отдыхает разум. Тот, кто просыпается с 4 до 6 утра, заряжается позитивной энергией. Ему будет легко в течение дня преодолевать препятствия и активно работать. Научно доказано, что ум человека наиболее эффективно работает до 6 утра.

С 7 до 10 утра наш организм раскачивается, и все когнитивные процессы немного замедляются. Чтобы ускорить работу, полезно в это время заниматься спортом.

Днем уровень продуктивности постепенно растет. Активная энергия Солнца провоцирует организм расходовать силы в период с 11 до 13 часов, поэтому на это время рекомендуется планировать самые энергозатратные дела.

С 14 до 16 часов наступает время, когда хочется вздремнуть после обеда. Важные мероприятия и встречи лучше отложить на более позднее время. С 16 по 20 часов мозг разгоняется и достигает большой работоспособности — это период активной физической или интеллектуальной работы.

Идеальное время для ужина — с 18 до 21. Еда должна быть легкой, так как калорийные продукты могут утомлять психику.

После 9 часов вечера организм начинает плавно готовиться к отдыху. Это значит, что поздняя работа и ночные посиделки не пойдут ему на пользу. Кроме того, информационный шум, яркий свет и громкая музыка лишь сбивают с толку. Биоэнергетики советуют прогуляться перед сном на свежем воздухе, чтобы синхронизировать внутренние часы.