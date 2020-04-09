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Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили сюрприз школьникам с помощью видеозвонка

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили сюрприз школьникам с помощью видеозвонка

Во время самоизоляции главным способом общения с другими людьми являются различные мобильные видеоприложения, благодаря которым можно не только слышать, но и видеть своего собеседника. 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям, которые, несмотря на карантин, продолжают работать, вчера решили устроить сюрприз ученикам школы Casterton Primary Academy, которая является центром для пяти местных школ и продолжает работать во время пандемии коронавируса. Герцоги позвонили в образовательное учреждение по видеосвязи и пообщались с учениками школы и ее персоналом.


 


 

Учителя всей Великобритании посвящают время тому, чтобы школы оставались открытыми для детей тех родителей, которые сейчас работают на передовой, а также для незащищенных детей. Герцог и герцогиня Кембриджские позвонили учителям и персоналу начальной школы Casterton Primary Academy, чтобы поблагодарить их за усердную работу и самоотверженность, а также пожелать детям счастливой Пасхи,

— говорится в описании к видео.

Несмотря на то что сейчас в Великобритании должны быть пасхальные выходные, школа работает из-за вспышки заболевания.

Мы хотим сказать вам огромное спасибо. Пожалуйста, передайте наши слова поддержки всему персоналу и всем волонтерам — они делают большую работу,

— сказал принц Уильям.


Персонал школы

В ходе разговора дети, надевшие заячьи уши, показали герцогам свои рисунки, которые посвятили своим родителям, а также различные пасхальные поделки, чем очень тронули Кейт и Уильяма. Один из учеников школы, работавший над историческим проектом, сказал принцу Уильяму, что первым Уильямом был Вильгельм Завоеватель, и поинтересовался у герцога, как бы он хотел, чтобы его называли через тысячу лет. Вопрос поставил супруга Кейт Миддлтон в тупик.

Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос,

— рассмеялся Уильям.


А потом ученики школы попросили герцогов приехать во все пять школ после окончания карантина, что Кейт Миддлтон с улыбкой на лице непременно пообещала сделать.

Герцогиня, выбравшая для видеовстречи горчичный топ от Zara и серьги от Zoraida London, получила от одного из учеников школы виртуальный букет, на создание которого мальчик потратил три дня.


Ученики школы
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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