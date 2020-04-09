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Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли на работу SMM-специалиста Меган Маркл и принца Гарри

Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли на работу SMM-специалиста Меган Маркл и принца Гарри

27-летний Дэвид Уоткинс, который помогал 38-летней Меган Маркл и 35-летнему принцу Гарри вести их инстаграм, не остался без работы после "Мегзита". Отказ герцога и герцогини Сассекских от обязанностей старших членов королевской семьи обернулся для них потерей права на использование названия Sussex Royal, в том числе и в сети. Уоткинс запускал одноименный инстаграм Меган и Гарри и помогал сделать его популярным (за год число фолловеров перевалило за 11 миллионов). Теперь же стало известно, что SMM-специалист будет работать в команде 38-летней Кейт Миддлтон и 37-летнего принца Уильяма.


Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри

В своем профиле в LinkedIn Дэвид Уоткинс указал, что уже занимается страницами герцога и герцогини Кембриджских в соцсетях и всеми цифровыми коммуникациями пары.

2 апреля 2019 года Уоткинс вместе с Меган и Гарри запустил их персональную страницу в Instagram, которая за первые 45 минут своего существования набрала миллион фолловеров, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, через шесть месяцев Дженнифер Энистон побила их рекорд.

Герцог и герцогиня Сассекские изначально возлагали большие надежды на свой инстаграм, появившийся во время травли Меган в британских СМИ. Пара хотела сделать новую персональную страницу рупором своей жизни и тем самым победить в информационной войне.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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