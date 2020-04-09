Керамике из лондонского района Шордич оказалось более пяти тысяч лет

Вадим Карасев

Международная команда ученых во главе с Ричардом Эвершедом (Richard P. Evershed) из Бристольского университета разработала новый высокоточный метод радиоуглеродного датирования, в котором используются микроскопические следы веществ на стенках древней керамики. Ученые опробовали свой метод на находках из Великобритании, Центральной и Западной Европы, Малой Азии и Сахары. В частности, они определили, что осколки горшков, найденные в лондонском районе Шордич, — самые древние в Лондоне, им около 5500 лет.

Для исследования ученые используют липиды, сохранившиеся в микропорах стенок древних горшков. Чистое вещество выделялось с помощью препаративной газовой хроматографии и анализировалось методом ускорительной масс-спектроскопии, который позволял определить концентрацию изотопа 14C. Для проверки использовались радиоуглеродные даты других находок из тех же мест, а также данные дендрохронологии. В итоге точность получаемых результатов сравнима с продолжительностью человеческой жизни, что представляет собой большое достижение для радиоуглеродного метода.

Неолитические осколки из Шордича (436 фрагментов от как минимум 24 сосудов) были найдены сотрудниками Музея археологии Лондона во время раскопок перед строительством офисного центра Принсипал-Плэйс. В них обнаружены микроскопические следы молочных продуктов (в том числе масла и сыра), полученных от крупного рогатого скота, коз и овец, а также имеются доказательство хранения тушеной говядины и баранины. Возможно, древние скотоводы Шордича связаны с переселенцами, которые впервые принесли сельское хозяйство в Великобританию около 4000 года до н. э.

Джон Коттон (Jon Cotton) из Музея археологии Лондона говорит: «Эта замечательная коллекция помогает заполнить критический пробел в предыстории Лондона. Археологические данные за период после появления сельского хозяйства в Британии редко сохраняются в столице, не говоря уже о том, чтобы оставаться на месте. Эти находки являются самым убедительным доказательством того, что люди в районе, который позднее был занят городом, в начале раннего неолита вели относительно оседлый образ жизни, основанный на сельском хозяйстве. Кажется весьма вероятным, что эти люди были полукочевыми, но время от времени поселялись в разных местах и ​​были очень ориентированы на стада животных».

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.