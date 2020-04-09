Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения

Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения

Вызванный ситуацией коронавируса политический и экономический хаос и он растянется на поколения. Такое заявление сделал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в статье для The Wall Street Journal.

Бывший дипломат назвал распространение коронавируса "опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности".

Счастье человечества и процветание наций, по словам 96-летнего политика, возможны лишь при доверии людей к правительствам. По словам Киссинджера, именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, справиться с ними и восстановить стабильность.

Политик считает, что властям следует не только бороться с коронавирусом, но и уже начинать работать над созданием "поствирусного" мирового порядка.

Ruposters писал, что Вашингтон был осведомлен о вспышке коронавирусной инфекции в Ухане (Китай) еще осенью прошлого года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем Новгороде
Продажа изделий оцинкованного и черного металлопроката в Нижнем
Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения
Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения
Как правильно помириться по Знаку Зодиака
Как правильно помириться по Знаку Зодиака
Дуда поддержал почтовое голосование на выборах президента Польши
Дуда поддержал почтовое голосование на выборах президента Польши
Оценена стоимость запуска успешного канала на YouTube
Оценена стоимость запуска успешного канала на YouTube
Суд взыскал с владельцев бизнес-центра в Москве более 500 млн рублей
Суд взыскал с владельцев бизнес-центра в Москве более 500 млн рублей
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Австралия забрала «черные ящики» со ставшего очагом коронавируса корабля
Австралия забрала «черные ящики» со ставшего очагом коронавируса
Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника
Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили сюрприз школьникам с помощью видеозвонка
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили сюрприз школьникам с помощью
"Партия роста" хочет провести съезд в режиме онлайн
"Партия роста" хочет провести съезд в режиме онлайн
Российские врачи осмотрели пациентов больницы города Чуприя в Сербии
Российские врачи осмотрели пациентов больницы города Чуприя в Сербии

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с коронавирусом
Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен захотел помочь с
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой

Еще по теме

Киссинджер назвал главную угрозу международной безопасности
Разведка США предупреждала о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года
В ВТО предрекли миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест
Киссинджер назвал главную угрозу мировой безопасности