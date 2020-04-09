Киссинджер предрек миру политический и экономический хаос на поколения
Вызванный ситуацией коронавируса политический и экономический хаос и он растянется на поколения. Такое заявление сделал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в статье для The Wall Street Journal.
Бывший дипломат назвал распространение коронавируса "опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности".
Счастье человечества и процветание наций, по словам 96-летнего политика, возможны лишь при доверии людей к правительствам. По словам Киссинджера, именно власти должны спрогнозировать приближающиеся беды, справиться с ними и восстановить стабильность.
Политик считает, что властям следует не только бороться с коронавирусом, но и уже начинать работать над созданием "поствирусного" мирового порядка.
Ruposters писал, что Вашингтон был осведомлен о вспышке коронавирусной инфекции в Ухане (Китай) еще осенью прошлого года.