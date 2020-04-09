Количество безработных в Украине резко выросло: что будет дальше

Алексей Вольцев





С начала карантина сотни тысяч украинцев оказались без работы, что признано уже на государственном уровне. Кто-то находится в вынужденном отпуске, а кто-то и вовсе лишился постоянного заработка из-за закрытия предприятия. Кроме того, сотни тысяч украинцев, трудившихся за границей, вернулись на родину. Поэтому уже сейчас людей волнует, что будет происходить на рынке труда после завершения карантина, хватит ли всем вакансий и что ждет украинских заробитчан.

У большинства украинцев, не потерявших работу, зарплаты снизились на 30%

«По разным оценкам, из-за введения карантина в Украине остались без работы от 500 до 700 тысяч человек, — сообщила в интервью „Минфину“ директор Государственного центра занятости Ольга Макогон. — Пока работодатели пытаются разными способами сохранить персонал: сокращают рабочее время, предоставляют отпуска различных видов, переводят на дистанционную работу и тому подобное. Но, скорее всего, начиная со второй половины апреля количество официально уволенных увеличится, а вместе с этим — и число зарегистрированных безработных».

Согласно недавнему исследованию компании Factum Group Ukraine, четверо из десяти украинцев отмечают, что с начала карантина произошли негативные изменения в трудоустройстве: уменьшение зарплаты, неоплачиваемый отпуск или увольнение.

В частности, исследование показало, что с момента введения карантина 20% украинцев были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты, а еще 19% граждан говорят, что их заработная плата теперь меньше, чем была до введения карантинных мероприятий. При этом в большинстве случаев снижение зарплаты сопровождается уменьшением объема работы. Однако для 7% опрошенных объемы выполняемой работы остаются такими же, а зарплата все равно уменьшается.

У большинства украинцев зарплата сократилась на 30% или даже значительнее. Однако есть и те, у кого потери более существенные. Так 5% опрошенных заявили о сокращении зарплаты свыше чем на треть.

Кроме того, у многих людей изменился формат работы. На дистанционную работу смогли перейти четверо из десяти украинцев, еще шесть продолжают ходить на работу. При этом четверо из десяти вынуждены работать на регулярной основе из-за специфики труда, не позволяющей работать дистанционно.

В правительстве признают, что многим украинцам придется столкнуться с безработицей, уровень которой в нынешнем году увеличится. Правда, чиновники пока дают довольно оптимистичные прогнозы. В частности, как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, безработица в стране по итогам года составит 9,4%. Она будет как временной, так и на постоянной основе. По словам министра, по состоянию на 8 апреля, количество граждан, которые зарегистрировались в системе занятости, по всей стране составляет практически 365 тысяч, а это уже на 13% больше, чем годом ранее.

«Количество безработных в Украине существенно вырастет и за счет тех трудовых мигрантов, которые не смогут вернуться на прежнюю работу»

Но не стоит забывать и о вернувшихся в Украину сотнях тысяч трудовых мигрантов. О том, как это отразится на рынке труда Украины и будут ли заробитчане составлять дополнительную конкуренцию на рынке, «ФАКТАМ» рассказал председатель правления Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь.

— Точно можно сказать, что все вернувшиеся в Украину трудовые мигранты здесь не останутся. Многие будут стараться вновь найти работу за рубежом. Эти люди уже привыкли трудиться в других условиях и за другую зарплату. Кроме того, в Украине ожидается резкий скачок безработицы. Мы все скоро его увидим. Будет ли конкуренция на внутреннем рынке труда? Да, конечно, будет. Но также будет серьезная конкуренция на зарубежных рынках. Можно констатировать, что уровень безработицы существенно вырастет как в Украине, так и в других странах. Поэтому украинцы будут востребованы, но при этом столкнутся с очень серьезной конкуренцией. А за рубежом наши соотечественники всегда конкурировали за счет более низкой оплаты труда.

Однако в нынешних сложных условиях Европа будет сконцентрирована на внутреннем рынке, стремясь в первую очередь обеспечить работой своих граждан. Власти будут вводить определенные ограничения, чтобы жестче регулировать рынок труда. Об этом уже заявляют европейские лидеры, об этом прямо говорит президент США Трамп. Все они будут защищать свой рынок.

— А что это означает?

— Это означает ужесточение миграционной политики в Европе и Соединенных Штатах и ограничение количества работников, приезжающих из других стран. То есть определенная часть украинцев, вернувшихся с заработков в связи с карантином, будут вынуждены остаться в Украине, так как предложение рабочих мест за рубежом сократится.

Следовательно, у нас количество безработных существенно увеличится не только за счет тех, кто потерял работу из-за карантина, но и тех трудовых мигрантов которые вернулись в Украину.

— Насколько может вырасти количество безработных из-за эпидемии коронавируса?

— Европейская ассоциация бизнеса уже говорит о 12−16-процентном увеличении. Но я думаю, что эти цифры не окончательные, так как никто еще точно не знает, когда мы выйдем из этого пике. Полагаю, говорить о более-менее реальных показателях роста безработицы можно будет только к концу мая, — подытожил Соболь.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 29 марта принял решение об упрощении получения помощи по безработице на период карантина. В частности, регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.