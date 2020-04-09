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Концерт из Большого театра в поддержку врачей покажет "Россия 1"

Концерт из Большого театра в поддержку врачей покажет "Россия 1"
Телеканал "Россия 1" покажет концерт "Мы Вместе", который состоится в пустом Большом театре при участии Сергея Полунина, Светланы Захаровой, Тамары Гвердцители и многих других артистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

"11 апреля в 17.00 мск в эфире телеканала "Россия" - беспрецедентный концерт "Мы Вместе". Творческий марафон – это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтерам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, — всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома", - сообщили в пресс-службе.

В Большом театре, как рассказали в пресс-службе, артисты будут выступать перед многомиллионной телеаудиторией, находясь при этом в пустом зале. На сцену выйдут: Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров и другие.


"Для участников концерта заранее организовано тестирование на коронавирус", - отметили в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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