"Королева зеленого экрана": видеообращение Елизаветы II о коронавирусе стало поводом для мемов в соцсети

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса запугала весь мир, но шутить он все равно не разучился. Новым поводом для шуток в самоизоляции стало телеобращение 93-летней королевы Елизаветы II к британцам, которое она записала в Виндзорском замке, где пережидает опасность заражения COVID-19.

Британский монарх редко записывает подобные видео, а еще реже выбирает для съемки зеленую одежду (последний раз это было в 2016 году). Так вот спустя четыре года час зеленого платья снова пробил! И кто бы мог подумать, что оно вызовет у пользователей соцсетей ассоциации с хромакеем (зеленым экраном), позволяющим "убрать" фон и "подложить" любое изображение. Что и было сделано.

В твиттер хлынула волна мемов, навеянных просмотрами "Короля тигров" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) и "Звездных войн" (Star Wars), а также ассоциациями, связанными и не очень с самой королевой. Предлагаем оценить некоторые из них.





Королева Елизавета II в кадре из своего видеообращения





... и на фото из твиттера

































Королева Елизавета II