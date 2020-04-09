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"Королева зеленого экрана": видеообращение Елизаветы II о коронавирусе стало поводом для мемов в соцсети

"Королева зеленого экрана": видеообращение Елизаветы II о коронавирусе стало поводом для мемов в соцсети

Пандемия коронавируса запугала весь мир, но шутить он все равно не разучился. Новым поводом для шуток в самоизоляции стало телеобращение 93-летней королевы Елизаветы II к британцам, которое она записала в Виндзорском замке, где пережидает опасность заражения COVID-19.

Британский монарх редко записывает подобные видео, а еще реже выбирает для съемки зеленую одежду (последний раз это было в 2016 году). Так вот спустя четыре года час зеленого платья снова пробил! И кто бы мог подумать, что оно вызовет у пользователей соцсетей ассоциации с хромакеем (зеленым экраном), позволяющим "убрать" фон и "подложить" любое изображение. Что и было сделано.

В твиттер хлынула волна мемов, навеянных просмотрами "Короля тигров" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) и "Звездных войн" (Star Wars), а также ассоциациями, связанными и не очень с самой королевой. Предлагаем оценить некоторые из них.


Королева Елизавета II в кадре из своего видеообращения


... и на фото из твиттера










 


Королева Елизавета II

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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