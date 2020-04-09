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Коронавирус: Минздрав рекомендует соль в качестве профилактики

Коронавирус: Минздрав рекомендует соль в качестве профилактики

Минздрав советует использовать поваренную соль в целях профилактики коронавируса.

Специалисты ведомства утверждают, что применение соли (хлорида натрия) поможет в борьбе с вирусами. Для этого необходимо приготовить раствор с применением соли, и орошать слизистые оболочки носа. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на официальный документ, опубликованный Министерством здравоохранения.

Также в ведомстве призывают не забывать о соблюдении личной гигиены. Важно использовать дезинфицирующие средства, применять одноразовые маски и перчатки, при необходимости. И обязательно, при мытье рук, пользоваться мылом.

Соблюдение этих простых правил значительно снижает риски заражения инфекциями.



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По материалам: u-f.ru

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