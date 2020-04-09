Коронавирус у моря: в Одесской области подтверждено 11 новых случаев COVID-19

Влада Некрасова

В Одесской области, где власти хотят ограничить продажу в областном центре спиртного на время карантина, за сутки подтверждено 11 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у 7 жителей города Подольска, 2 жителей Одессы, одной жительницы поселка Окны и женщины из Кодымского района.

Из числа зарегистрированных сегодня самому молодому пациенту — 25 лет, самому старшему — 82 года.

Сейчас каждый из них получает медицинскую помощь. Шесть пациентов находятся на самоизоляции.

Всего в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, — подводит печальную статистику глава государственной обладаминистрации.

Ранее сообщалось, что в Одесской области выздоровели два человека, инфицированных COVID-19.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19. Зафиксированы 52 случая с летальным исходом и 35 случаев выздоровления пациентов.