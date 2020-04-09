КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19

Анастасия Иванова

Конституционный суд Молдавии отменил внедрение экономических мер по поддержке населения республики из-за коронавируса, заявил на брифинге в четверг премьер Ион Кику.

Правительство Молдавии 1 апреля из-за введенного в республике режима ЧС взяло на себя ответственность за реализацию пакета мер, направленных на поддержку экономических агентов и рядовых граждан во время пандемии коронавируса. Эта процедура используется, чтобы утвердить поправки в законодательство в срочном порядке. Заседание парламента по вопросу обсуждения этого пакета мер не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому изменения в законодательство вступили в силу автоматически.

"Конституционный суд Молдавии принял решение об отмене закона, ответственность за который взяло на себя правительство. Таким образом, вступившие во вторник в силу меры по оказанию мер поддержки населению не могут быть реализованы", - заявил Кику.

Премьер отметил, что это стало результатом провокаций со стороны отдельных политиков из блока ACUM, а также партии "Шор". По словам премьера, теперь государство не может увеличить размер пособий по безработице, снизить НДС для экономических агентов, обеспечить выплату зарплат сотрудникам, которые временно остались без работы из-за пандемии и т. д. Кику отметил, что скорее всего соберет заседание Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы предпринять ответные действия.