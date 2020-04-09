Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19

КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19

КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
Конституционный суд Молдавии отменил внедрение экономических мер по поддержке населения республики из-за коронавируса, заявил на брифинге в четверг премьер Ион Кику.

Правительство Молдавии 1 апреля из-за введенного в республике режима ЧС взяло на себя ответственность за реализацию пакета мер, направленных на поддержку экономических агентов и рядовых граждан во время пандемии коронавируса. Эта процедура используется, чтобы утвердить поправки в законодательство в срочном порядке. Заседание парламента по вопросу обсуждения этого пакета мер не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому изменения в законодательство вступили в силу автоматически.

"Конституционный суд Молдавии принял решение об отмене закона, ответственность за который взяло на себя правительство. Таким образом, вступившие во вторник в силу меры по оказанию мер поддержки населению не могут быть реализованы", - заявил Кику.

Премьер отметил, что это стало результатом провокаций со стороны отдельных политиков из блока ACUM, а также партии "Шор". По словам премьера, теперь государство не может увеличить размер пособий по безработице, снизить НДС для экономических агентов, обеспечить выплату зарплат сотрудникам, которые временно остались без работы из-за пандемии и т. д. Кику отметил, что скорее всего соберет заседание Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы предпринять ответные действия.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Бактериальный фермент разлагает пластиковые бутылки за несколько часов
Бактериальный фермент разлагает пластиковые бутылки за несколько часов
Ольга Чудакова: «У меня были жуткие последствия ЭКО»
Ольга Чудакова: «У меня были жуткие последствия ЭКО»
КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
Назван новый повод для снижения курса рубля
Назван новый повод для снижения курса рубля
Ушедшая в порно актриса решила бороться с коронавирусом откровенными видео
Ушедшая в порно актриса решила бороться с коронавирусом откровенными
СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии
СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии
У работодателей, увольняющих сотрудников, будут проблемы с господдержкой
У работодателей, увольняющих сотрудников, будут проблемы
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране
Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране
Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекают родителей
Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ

Топ на сегодня

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами

Еще по теме

Оппозиция заблокировала на несколько минут трибуну парламента Молдавии
В Молдавии не стали повторно рассматривать вотум недоверия правительству
Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента
Парламент Молдавии не смог избрать правительство