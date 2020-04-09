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Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом

Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусомФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на обвинения в заражении эстрадной певицы Надежды Бабкиной. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Исполнитель пожаловался на начавшуюся в стране «пандемию кликушества», которая его сильно огорчает. Он пояснил, что после госпитализации коллеги даже написал эссе, так как его «ситуация очень задела».

«А грубые нападки тех, кто не возвысился над мелочностью и злобой ради боли и сострадания, не только омерзительны, они сами становятся настоящей пандемией. Эти люди не могут понять, что болезнь не пощадит никого, и они сами могут стать ее жертвой. Но страшнее физической хвори — хворь, разъедающая души», — говорится в эссе Лещенко.

Он возмутился, что из-за ситуации с Бабкиной некоторые распространяют панику и сеют злобу. Он назвал ее сильный человеком и пообещал, что будет радоваться ее выписке больнице даже больше, чем тому, что сам излечился от коронавируса. По словам артистка, сейчас он не может связаться с певицей.

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда он попал после заражения COVID-19. В тот же день Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако пока этот диагноз не подтвердился.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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