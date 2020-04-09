Лев Лещенко: «Надя – сильный человек, и я молю Бога»

Алексей Вольцев

На днях артист и его жена покинули стены больницы в Коммунарке, куда попали из-за коронавируса. По словам Льва Валерьяновича, говорить о выздоровлении пока рано. Врачи на связи с певцом и его супругой.

Как только Лещенко стало гораздо лучше, медики решили, что ему можно долечиваться дома. Артист поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что действительно идет на поправку.

«Я так до сих пор и не знаю, что же было на самом деле. Точно ясно, что двустронняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно. Больше изматывают какие-то нападки, измышления. Эти выяснения – куда пошел, зачем пошел, с кем виделся. Переживаю за каждого человека, с которым столкнулся в последнее время», — говорит Лещенко.

К счастью, никто из музыкантов Льва Валерьяновича, с которыми он был в Америке, не заболел. Лещенко раздражает, что в его адрес начались разные нападки и предположения о том, кого он мог заразить.





«Четвертый день уже дома, надеюсь, что все пройдет, но еще болею, не выздоровел, еще остаточные явления. Находимся дома, под наблюдением врачей. Все находится пока в состоянии аллертности. Не факт, что мы до конца вылечились. Само по себе воспаление легких серьезная болезнь. И такое ощущение, что это какая-то параллельная пандемия — столько случаев этого воспаления при отрицательных анализах на коронавирус. Черт ногу сломит», — делится Лещенко.

По словам певца, информация о том, что он заразил коронавирусом Надежду Бабкину, не соответствует действительности. «Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее? Мы с ней три месяца не виделись!» — возмущается Лев Валерьянович.

Артист очень переживает за певицу, а также не понимает, почему общество так реагирует на ситуацию, а не проявляет сострадание и жалость. «Происходит что-то совсем обратное. Ситуация меня очень задела. Какая-то вакханалия развернулась на чужом горе», — говорит Лещенко.

В прессе на днях появилось сообщение о том, что Бабкину подключили к аппарату ИВЛ. Надежда Георгиевна лежит в отдельном боксе, куда никого не пускают.

«У нее выключен же телефон сейчас. Но она молодец, сильный человек, и я молю бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом. Подниму не только два пальца в знаке «виктория» («победа»), а все конечности. Как только выйдет на связь, хочу ей позвонить и сказать самые добрые слова. И всем хочу сказать: ребята не отчаивайтесь. Мне 78 лет, я собрал все силы, я преодолел — так надо воспринимать даже самые тяжелые вызовы», — отметил певец в разговоре с «МК».

Фото: Legion-Media, архив пресс-службы

