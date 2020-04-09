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Лукашенко изучает вопрос о привлечении МЧС для борьбы с Covid-19

Лукашенко изучает вопрос о привлечении МЧС для борьбы с Covid-19

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии должно «найти свое место» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 9 апреля, заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу ведомства Владимира Ващенко.

«Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения, как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации (с коронавирусом — ИФ) вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?» — сказал он.

По мнению белорусского лидера, в настоящее время внимание многих сконцентрировано исключительно на вирусных заболеваниях, теме коронавируса.

«Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году, то же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме. Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент — это экономика. Все это уйдет (оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит). А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей», — заявил Лукашенко.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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