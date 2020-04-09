Лунный день сегодня 9 апреля 2020 года

Вадим Карасев

В свете последних событий, связанных с коронавирусом, объявлена самоизоляция. В сложившейся ситуации многие быстрее устают и чаще грустят. Астрологи подскажут, как сделать каждый новый день более счастливым и ярким.

Луна в Скорпионе заразит нас буйством эмоций. Личные вопросы выйдут на первый план и будут стимулировать на энергетическом плане, подогревать интерес, толкать на подвиги, чтобы порисоваться перед окружающими. В профессиональном плане такой подход обещает хорошие перемены — признание заслуг, похвалу, увеличение оклада или расширение авторитета. Но ничего не дается просто так. Потребуется доказать, что все эти блага даны нам не зря.

Фаза Луны: 16-17 лунные сутки. Сегодня убывающая Луна в Знаке Скорпиона призывает к балансу во всем и попутно напоминает о смене жизненного курса. Сейчас меняется не только оболочка, но и содержание. Мы стоим на пороге новой жизни, и нужно будет постараться избежать ударов судьбы.

Магнитные бури: согласно прогнозу магнитных бурь не предвидится. Солнце спокойно и не преподнесет сюрпризов.

Благоприятные дела 9 апреля:

совместная работа, соавторство;укрепление собственного авторитета;творческая и интеллектуальная деятельность;отдых и релаксация;самоконтроль.

Опасности и риски 9 апреля:

Домашние дела при Луне в Скорпионе

пренебрежение вопросами здоровья;займы;провокационное поведение;привлечение внимания конфликтом, издевкой;непродуманные риски.

Для несложных домашних дел этот день подходит отлично: можно протереть пыль, расставить мелкие предметы, разложить вещи по местам, перебрать посуду. Идеальный вариант — немного прибраться и как следует отдохнуть после.

Деньги и работа в четверг

В число приоритетных дел карьерные и финансовые вопросы не войдут. Вполне вероятно, что они плавно перейдут в домашние стены и будут решаться без отрыва от семейных дел. И на данном этапе это отличный вариант. Астрологи советуют по возможности брать работу на дом или работать удаленно. В денежном плане день стабильный, без особых спадов и взлетов. Источники дохода остаются прежними, но просматривается вероятность их роста. Серьезные покупки целесообразно отложить: велик риск переплаты.

Внешний вид по лунному календарю

Чувство комфорта подарит одежда холодных оттенков. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют остановить выбор на обтягивающих вещах, подчеркивающих силуэт — так будет больше шансов привлечь внимание противоположного пола. Приветствуются аксессуары, сделанные своими руками или талисманы, подобранные в соответствии со Знаком Зодиака.

Любовь и отношения сегодня

Полной гармонии в отношениях с близкими и любимыми 9 апреля достичь будет сложно, ведь лунный Скорпион подогревает стремление к мести, обидам, провокационному поведению. Но астрологи советуют не переживать на этот счет. Текущие трудности даны для того, чтобы разобраться в себе, повзрослеть, набраться мудрости и вырасти в собственных глазах. Так что самые важные отношения в четверг — с самим собой. Можно воспользоваться медитацией «Крылья Ангела», чтобы заглянуть глубже в себя и избавиться от внутренних проблем.

Настроение и здоровье в 16-17 лунные сутки

Четверг пройдет в эмоционально напряженной атмосфере. На повестке дня — домашние и личные вопросы. Решать их придется самостоятельно и почти без поддержки со стороны. Астрологи советуют принять данный факт и не настаивать ни на чем, не предъявлять претензий и не обвинять окружающих. Терпеливость и сдержанность — главные ориентиры этих суток.

Для поддержания хорошего самочувствия и крепости духа важно позаботиться о полноценном питании, сбалансированном режиме дня и хорошем отдыхе. Не рекомендуется допоздна засиживаться за работой или просмотром фильмов, иначе есть риск «подружиться» с бессонницей.