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Малахов рассказал о пылающей от коронавируса Рублевке и раскрыл, чем занялись богачи

Малахов рассказал о пылающей от коронавируса Рублевке и раскрыл, чем занялись богачи

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, чем обеспеченные россияне, живущие на Рублевке, занялись в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, местные элитные поселки "пылают" от вируса, но многие пользуются этим для неожиданных целей.

"Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах. Мне совершенно непонятна история, когда карантин используют как возможность для того, чтобы сделать пластические операции. Вот такой тренд появился", – сказал он в интервью "Телепрограмме".

Малахов напомнил, что организм будет ослаблен после операции, и решаться на подобные вмешательства сейчас можно разве что для того, чтобы "хорошо выглядеть в гробу".

Когда узнаешь подобные истории, хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях... Видимо, некоторые еще не понимают той опасности, которая появилась в связи с распространением этой эпидемии.

Как писал Ruposters, ранее Елена Малышева заявила, что в обозримом будущем почти все население планеты будет так или иначе заражено коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случаев коронавируса в 81 регионе. Скончались 63 человека, выздоровели - 580.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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По материалам: uposters.ru

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