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Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»Кадр: @malysheva.live

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.

В качестве первого задания она предложила подписчикам обхватить шею. «Если получилось, это здорово!» — написала Малышева. Второй частью теста стало надувание воздушного шарика за один выдох: если легкие человека в порядке, у него получится шарик диаметром не менее 15 сантиметров. В третьей части желающим узнать о своей принадлежности к группе риска предлагалось сложить согнутые указательные пальцы вместе.

«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска», — объяснила доктор медицинских наук. Им Малышева порекомендовала обязательно соблюдать самоизоляцию, а также переходить на здоровое питание.

Ранее в апреле Малышева сделала прогноз того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. Она предрекла ему всеобщее распространение, но отметила, что у человечества сформируется популяционный иммунитет, благодаря чему подавляющее большинство людей перенесет инфекцию легко.

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По материалам: lenta.ru

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