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Министерство просвещения предложило досрочно завершить учебный год школьникам с 1 по 8 класс

Министерство просвещения предложило досрочно завершить учебный год школьникам с 1 по 8 класс

Российские школьники могут закончить учебный год раньше срока. Информацию об этом озвучили в Министерстве просвещения. Досрочно окончить год смогут учащиеся с 1 по 8 класс по предыдущим трем четвертям и дистанционной сдаче Всероссийских проверочных работ. Об этом сообщили РИА Новости.

Непройдённую программу смогут перенести на следующий учебный год.

Также в ведомстве разрешили регионам принимать решение, в зависимости от эпидемиологической обстановки в субъекте, о возврате к очному обучению. Возможным это станет при соблюдении следующих условий: сократить количество учащихся за счет разделения класса по группам, скорректировать учебные планы и рабочие программы попредметно, уменьшить учебное время, сделать акцент на освоение непройденного материала.

В регионах, где эпидемиологическая обстановка неблагоприятна, рекомендовано продолжить обучать школьников дистанционно.

Ранее в марте было принято решение о переносе Единого государственного экзамена на более поздние сроки.

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По материалам: u-f.ru

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