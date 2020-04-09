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Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране

Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране
Вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти в США не стоит, поскольку она уже де-факто снизилась на 2 миллиона баррелей в день из-за сокращения спроса, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

В эфире CNBC Бруйетта спросили, могут ли США пойти на собственные сокращения в дополнение к сокращениям ОПЕК+. "Вопрос так не стоит", - ответил Бруйетт. По его словам, американские производители продают сейчас 55-60% от того, что было год назад.

"Сокращение спроса привело к сокращению производства в США примерно на 2 миллиона баррелей в день до конца 2020 года", - сказал министр.


Дональд Трамп делал схожие заявления — по его словам, США уже де-факто сократили добычу нефти.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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