Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса

Анастасия Иванова

Повышение температуры при коронавирусе проявляется в более чем 90% случаев, кашель в 80%, говорится в новых временных методических рекомендациях Минздрава РФ.

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)", - говорится в рекомендациях Минздрава.

Также, по данным ведомства, могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

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