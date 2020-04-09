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Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса

Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса
Повышение температуры при коронавирусе проявляется в более чем 90% случаев, кашель в 80%, говорится в новых временных методических рекомендациях Минздрава РФ.

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90%);  кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;  одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)", - говорится в рекомендациях Минздрава.

Также, по данным ведомства, могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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