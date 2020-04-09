Минздрав России добавил к списку препаратов для лечения Covid-19 еще три

Анастасия Иванова

Сегодня, 9 апреля, Минздрав России, опубликовал новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению Covid-19. Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых расширен с шести до девяти.

Согласно новым данным, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня в Москве больным Covid-19 провели первые переливания плазмы крови, взятой у переболевших коронавирусной инфекцией. Донорами стали 11 выздоровевших россиян.