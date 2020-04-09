Мишустин одобрил помощь помогающим бизнесу регионам
Сегодня, 11:42 Лидия Мартынова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идеи "Единой России" по поддержке регионов в связи с выпадающими доходами из бюджетов субъектов из-за введения поддержки бизнеса в условиях пандемии, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
В четверг в режиме видеосвязи состоялась встреча парламентариев от "Единой России" с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
По материалам: ria.ru