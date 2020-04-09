Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Вадим Карасев

Михаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, глава правительства выступил за ограничение цен на лекарства, еду и другие товары первой необходимости, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Также Мишустин поддержал идею о поддержке бизнеса, введение налоговых каникул и отсрочку уплаты арендных платежей.

Ранее в апреле исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил об угрозе роста цен на продукты на 5-20 процентов. По его словам, повышение коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что эти опасения беспочвенны.