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Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Мишустин поддержал заморозку цен на продуктыМихаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, глава правительства выступил за ограничение цен на лекарства, еду и другие товары первой необходимости, уточнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Также Мишустин поддержал идею о поддержке бизнеса, введение налоговых каникул и отсрочку уплаты арендных платежей.

Ранее в апреле исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил об угрозе роста цен на продукты на 5-20 процентов. По его словам, повышение коснется консервированной продукции, кофе, чая и какао. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что эти опасения беспочвенны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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