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Мишустин рассказал о встречах с руководством думских фракций

Мишустин рассказал о встречах с руководством думских фракций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил руководство думских фракций за проведенные встречи, отметив, что все они были крайне полезны и эффективны, инициативы депутатов нужно внимательным образом изучить.

"Сегодня завершилась серия встреч с фракциями Государственной думы членов правительства. Мы проводили их в новом, более широком формате, с участием вице-премьера и профильных министров... Инициативы коллег из Государственной думы нужно внимательно изучить и использовать при подготовке решений правительства", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.

# Политика
По материалам: ria.ru

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