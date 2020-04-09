Мишустин рассказал о встречах с руководством думских фракций

Лидия Мартынова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил руководство думских фракций за проведенные встречи, отметив, что все они были крайне полезны и эффективны, инициативы депутатов нужно внимательным образом изучить.

"Сегодня завершилась серия встреч с фракциями Государственной думы членов правительства. Мы проводили их в новом, более широком формате, с участием вице-премьера и профильных министров... Инициативы коллег из Государственной думы нужно внимательно изучить и использовать при подготовке решений правительства", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.