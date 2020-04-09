Мишустин уволил главу Департамента законопроектной деятельности
Сегодня, 07:07 Анастасия Иванова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Жуйкова с поста директора Департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Жуйкова Дмитрия Сергеевича от должности директора Департамента обеспечения законопроектной деятельности Правительства РФ", - говорится в документе.
По материалам: ria.ru