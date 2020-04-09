Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»

Алексей Вольцев

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает ведущей «ДОМа-2». Звезда гордится тем, что делает, да и ее дочери привыкли равняться на маму. Так, маленькая Теона уже мечтает пойти по стопам родительницы и стать знаменитостью.

Для многих поклонников 37-летняя Ксения Бородина является примером для подражания, ведь она смогла добиться всего самостоятельно. Звезда уже давно работает на телевидении, ведет несколько бизнес-проектов, успевая при этом и заниматься семьей. Ксения воспитывает двух дочерей Марусю и Теону, которые во всем подражают маме.

Так, выяснилось, что четырехлетняя Теона мечтает сделать карьеру на телевидении. Об этом рассказала ее старшая сестра Маруся. «Мы с Теей разговаривали, и она сказала, что хочет работать ведущей там же, где и мама», — призналась девочка.





Саму Ксению такое желание дочери ничуть не смутило. По мнению ведущей, Тея вполне может заменить ее на «ДОМе-2», поскольку является очень талантливой и креативной. Малышка уже сейчас проявляет творческие способности: она много рисует, любит танцевать и выступать на публике.

Однако многие поклонники скептически отнеслись к желанию малышки, поскольку посчитали, что «ДОМ-2» — это не то место, где стоит работать. «Сама всю жизнь просидела на бревне, а теперь хочет, чтобы дочка ее заменила»; «У ребенка нет другого примера для подражания. Вот поэтому и хочет работать на проекте»; «Надеюсь, она передумает. Такая хорошая девочка, а на шоу ее испортят», — делились мнениями фанаты звезды.

Бородина всегда гордилась своей работой на «ДОМе-2». По словам телеведущей, она каждый день занимается тем, что соединяет сердца других людей и помогает им решить проблемы в отношениях. При этом личная жизнь Ксении далека от идеала. Так, первый брак звезды закончился разводом: сейчас об отношениях с Юрием Будаговым она вспоминать не любит.

Зато ее союзу с Курбаном Омаровым скоро будет пять лет. Влюбленные неоднократно переживали сложные периоды в отношениях. Почти сразу после рождения дочери Бородина объявила о расставании с Курбаном. Тогда она обвиняла его в изменах и планировала развестись. В итоге супругам все-таки удалось разрешить проблемы. Сейчас в семье телеведущей царит идиллия.

Фото: Instagram