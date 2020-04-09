Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»

Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»
Ксения Бородина уже больше 15 лет работает ведущей «ДОМа-2». Звезда гордится тем, что делает, да и ее дочери привыкли равняться на маму. Так, маленькая Теона уже мечтает пойти по стопам родительницы и стать знаменитостью.

Для многих поклонников 37-летняя Ксения Бородина является примером для подражания, ведь она смогла добиться всего самостоятельно. Звезда уже давно работает на телевидении, ведет несколько бизнес-проектов, успевая при этом и заниматься семьей. Ксения воспитывает двух дочерей Марусю и Теону, которые во всем подражают маме.

Так, выяснилось, что четырехлетняя Теона мечтает сделать карьеру на телевидении. Об этом рассказала ее старшая сестра Маруся. «Мы с Теей разговаривали, и она сказала, что хочет работать ведущей там же, где и мама», — призналась девочка.


Саму Ксению такое желание дочери ничуть не смутило. По мнению ведущей, Тея вполне может заменить ее на «ДОМе-2», поскольку является очень талантливой и креативной. Малышка уже сейчас проявляет творческие способности: она много рисует, любит танцевать и выступать на публике.

Однако многие поклонники скептически отнеслись к желанию малышки, поскольку посчитали, что «ДОМ-2» — это не то место, где стоит работать. «Сама всю жизнь просидела на бревне, а теперь хочет, чтобы дочка ее заменила»; «У ребенка нет другого примера для подражания. Вот поэтому и хочет работать на проекте»; «Надеюсь, она передумает. Такая хорошая девочка, а на шоу ее испортят», — делились мнениями фанаты звезды.

Бородина всегда гордилась своей работой на «ДОМе-2». По словам телеведущей, она каждый день занимается тем, что соединяет сердца других людей и помогает им решить проблемы в отношениях. При этом личная жизнь Ксении далека от идеала. Так, первый брак звезды закончился разводом: сейчас об отношениях с Юрием Будаговым она вспоминать не любит.

Зато ее союзу с Курбаном Омаровым скоро будет пять лет. Влюбленные неоднократно переживали сложные периоды в отношениях. Почти сразу после рождения дочери Бородина объявила о расставании с Курбаном. Тогда она обвиняла его в изменах и планировала развестись. В итоге супругам все-таки удалось разрешить проблемы. Сейчас в семье телеведущей царит идиллия.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти
WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти
Самарец прилетел из Таиланда и нарушил самоизоляцию. Его оштрафуют
Самарец прилетел из Таиланда и нарушил самоизоляцию. Его оштрафуют
Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»
Младшая дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «ДОМа-2»
В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от коронавируса вовремя
В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс
Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии
Испанский премьер: Мы достигли пика пандемии
СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
Тест-картинка: какие глубинные страхи мешают добиться успеха
Тест-картинка: какие глубинные страхи мешают добиться успеха
Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн
Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн
PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома
PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома

Топ на сегодня

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
Песков: все заявления Путина будут в рамках совещания с губернаторами
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на

Еще по теме

СМИ: Ксения Бородина уходит из "Дома 2"
В семье Ксении Бородиной появился очаровательный малыш
В семейное счастье Ксении Бородиной не попала младшая дочь
Ксения Бородина посвятила новое тату младшей дочери