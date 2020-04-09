Молодых чеченцев выследили и заставили извиняться за критику ислама в Telegram

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Полицейские Чечни выследили не менее 10 жителей республики, которые вели Telegram-канал «Осал нах 95» («Пустые люди» в переводе с чеченского языка). Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в местном МВД. Как уточняет «Кавказ.Реалии» молодых людей заставили извиниться за критику ислама.

Жители Чечни 7 апреля распространили в WhatsApp видео извинений четырех молодых людей за записи в интернете. Они признались на камеру, что в мессенджере Telegram размещали критические посты и фотографии других людей. За кадром записей с извинениями мужской голос задавал юношам и девушке уточняющие вопросы. Извинявшиеся также призвали других пользователей прекратить размещать подобные публикации.

Позже появилось еще одно видео, на котором мужчина из чеченского села Самашки, представившийся Адланом Муртазалиевым, тоже признался в причастности к каналу «Осал нах 95». По словам чеченца, он передавал информацию критикующему власти республики блогеру Тумсо Абдурахманову, проживающему за рубежом. В общении с «Кавказ.Реалии» Абдурахманов заверил, что не знаком с этим человеком и ничего от него не получал.

Сотрудник полиции рассказал, что им известны данные по крайней мере 10 из авторов публикаций, они писали под псевдонимами Рей, Люцифер, Бендер, Лоскутик, Нагато, Лобов, Тупак и Ноктис. Источник в МВД не ответил, какое наказание их ожидает за посты в Telegram. Известно, что ник Рей принадлежал девушке, а Бендер — Муртазалиеву.

В настоящее время канал «Осал нах 95» сменил название на «Къонахи 95», что с чеченского переводится как «Достойные мужчины». Пользователь под ником «Дра Кула» в чате осудил прежних участников и добавил, что на самом деле это канал МВД.

Система публичных извинений за критику в адрес властей давно практикуется в Чечне. Так, в сентябре 2019 года чеченский гостелеканал «Грозный» показал в эфире программу об интернет-пользователе, писавшем критические комментарии о руководстве республики. Утверждается, что им был 16-летний Магомед Ахматов. Юноша на камеру почти час извинялся за свои действия.