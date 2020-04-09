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Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом

Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогомФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Интернет-мошенники под благородным предлогом похищают у россиян данные банковских карт и списывают со счета средства. Аферисты обкрадывают людей, которые однажды уже стали жертвами сетевых мошенников, обещая помочь им получить компенсацию за ущерб, сообщили «Ленте.ру» в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности. под вид

Схема под названием «Двойной обман» получила распространение именно в российском сегменте интернета. Чтобы втереться в доверие пользователям, аферисты прикидываются несуществующими организациями, которые помогают получиться компенсацию — Международной службой «Единый центр возвратов», «Национальным Лотерейным Содружеством» или «Центром финансовой защиты».

Потенциальная жертва получает письмо от злоумышленников по электронной почте, в мессенджере или соцсети. Ей предлагают рассчитать сумму компенсации. По легенде мошенников, сумма возврата вычисляется, учитывая IP-адрес пользователя и его локацию. После «одобрения» выплаты юзер должен ответить на вопросы юриста и заполнить анкету.

В завершение от жертв требуют оплаты услуг оформления документов. Сумма, как правило, не превышает одной тысячи рублей. При переходе к оплате необходимо ввести полные данные банковской карты. Таким образом мошенники сначала списывают лишь «оплату за оформление», но после полностью завладевают всем необходимым для кражи остальных средств на счете.

Только в структуре одного такого «Единого центра возвратов» специалисты вычислили сеть связанных сайтов, включавшую более 170 доменных имен. Пытаясь избежать блокировок, мошенники уходят из доменной зоны ru в зону xyz. По оценке Group-IB, ресурсы постепенно блокируются, но их число продолжает расти.

Зачастую злоумышленники повторно используют уже собранные данные пользователей для рассылки спама или ссылок на новые мошеннические акции. Чтобы вызвать доверие, преступники используют уже ранее опробованный способ — страницы фейковых СМИ с интервью людей, которым якобы вернули деньги.

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По материалам: lenta.ru

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