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Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса

Москва потеряла еще семь человек из-за коронавируса

Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 38 после того, как в столице за последние сутки скончались еще семь человек. Как сообщили в Оперативном штабе города, им было от 46 до 90 лет.

Все имели сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из них страдали хроническим бронхитом. Один умерший, мужчина 74 лет, был пациентом частной клиники. У него были проблемы с сердцем.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в России сейчас составляет 70 человек. Зафиксировано 8672 случая заболевания, 580 человек выздоровели. Больше всего зараженных в Москве — 5841.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент Владимир Путин провел совещание с губернаторами регионов, на котором заявил, что принимать меры по борьбе с распространением коронавируса в России, действуя по какому-то единому шаблону, не только неэффективно, но подчас и вредно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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