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Москва закрыла кладбища

Москва закрыла кладбища

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликована информация о том, что все кладбища столицы закрываются для посетителей. Исключение составят лица, принимающие участие в процессе оформления и проведения погребения.

Собянин распорядился внести изменения в указ от 5 марта 2020 года. В целях борьбы с распространением коронавируса в России все кладбища столицы будут закрыты для посетителей. Мера принята в связи с приближением православной Пасхи 2020 года - 19 апреля, и следующим за ней родительским днем - 28 апреля. Россияне традиционно в преддверии главного праздника православных верующих массово посещают места погребения своих родных и близких.

В условиях действующего в России режима самоизоляции столичные власти решили заблаговременно внести соответствующие поправки и в постановление правительства Москвы "О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве", передает РИА Новости.

Ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, что .

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По материалам: u-f.ru

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