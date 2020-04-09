Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал поддержку в новом обращении

Вадим Карасев

Владимир Путин в третий раз высказался о ситуации с коронавирусом. На этот раз президент не обращался к нации напрямую, а рассказал о мерах поддержки людей во время совещания с губернаторами. Он назвал сумму дополнительных выплат врачам и медсестрам, семьям с маленькими детьми, дал сигнал бизнесу и банкам. Дмитрий Лекух – о самом важном из обращения Путина в новом формате.

Выступление Путина, адресованное скорее губернаторскому корпусу, чем населению, транслировали на всю страну совершенно не случайно. Системный кризис в любом случае является еще и очевидным тестом для всей системы как государственного управления, так и для предпринимательского слоя. Очень правильно гражданское общество, в том числе и вынужденно сидящее перед телевизорами или компьютерными мониторами, также призвали в этом процессе поучаствовать.

У нас в этом смысле довольно богатые, еще советские, традиции, и словосочетание "народный контроль" еще никто не отменял. И президент очень четко дал понять, что в нынешних условиях "обоснованные сигналы с мест" мониторятся в хорошо уже отработанном режиме "прямой линии".

В этом случае многие не справляющиеся с ситуацией управленцы весьма своевременно подают в отставку: когда ситуация "от ножа" и все заносится в соответствующие "зеленые папки", это достаточно мягкий вариант развития событий. И вполне себе "грамотный ход".

Собственно, главное в выступлении президента — это предельно четкая расстановка акцентов: главным "капиталом" государства Российская Федерация является народ Российской Федерации. И все остальное, включая необходимую помощь экономике, — это вложения как раз именно в этот человеческий капитал.



Примеров — масса. Включая прямое распоряжение помогать в первую очередь тем предпринимателям, которые сохраняют трудовой коллектив и платят ему зарплаты. Да и вообще, "останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", извините, тоже нельзя.

То есть, когда часть "элит", как в бизнесе, так и среди вполне государственных управленцев, привычно (чего там греха таить, всегда так делали) перекладывает неминуемые трудности на плечи населения, им не просто говорят "стоп", но еще и делают этот процесс прозрачным. Очевидно приглашая гражданское общество в этом самом "стоп, ребят!" поучаствовать.



Совершенно справедливо сказано (дословно), что "даже в Москве, с ее плотностью населения и концентрацией транспортных потоков нет повсеместного закрытия предприятий". Что ж вы, простите, у себя в регионах-то творите? Впрочем, время на исправление ситуации пока есть, но большие полномочия есть и большая ответственность, Путин это прямо сказал: с косяками обязательно разберутся потом. Не с целью кого-то конкретного наказать (тут уж как придется), а чтобы эта гигантская, инерционная фигня в будущем нормально работала. В случае же если работодатели не будут концентрироваться на помощи работникам, — что ж, о них позаботится государство. При этом то, что у нас государство не только доброе, но и злопамятное, я бы на месте этих бодрых ребят тоже ни в коем случае не забывал. Процитирую еще раз, так многим будет понятнее:

Считаю справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

По-моему, так вполне четко, прямо обозначенный приоритет. А то сейчас эти самые приоритеты как-то очень здорово смещаются.

Заметьте, с какой теплотой президент говорит о медиках. Людях, которые действительно сейчас находятся на фронте и реально рискуют собой. Какие серьезные дополнительные выплаты идут из государственного бюджета как врачам, так и среднему персоналу:

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России.

И как одновременно безжалостно президент сначала "половинит" с 30% до 15% страховые взносы (а это прежде всего система ОМС), а потом еще сегодняшним выступлением и вводит отсрочки по ним для работодателей на полгода. Еще раз дословно, это очень важно, работодатели меня точно поймут, это — самый ненавистный налог:

Предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия МСП отсрочку уплаты в страховые фонды на 6 месяцев.

И это вовсе не "удушение свободного рынка страховой медицины", а банальная констатация факта: какой смысл кормить и дальше в условиях кризиса систему, которая принципиально именно в условиях кризиса и не работает? Обратите внимание, и на все дополнительные (и весьма серьезные, кстати) выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающему с инфекцией, тоже Мишустин средства выделять будет, а не страховщики и не регионалы будут деньги платить.

Очень серьезные вопросы поставлены, судя по всему, и перед ЦБ: и тут президент был как-то по-особенному деловит и недобр. Ибо часть "банковского сообщества", мягко говоря, значительная, откровенно саботирует. Отсюда и повторное поручение президента правительству: предусмотреть все-таки для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. И рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей.

Обратите внимание, в случае ипотеки это именно что каникулы. А никакие не отсрочки платежей, как сейчас пытаются лукавить некоторые банки. Это даже юридически разные вещи, и это довольно глупо не понимать.

В этом выступлении президента вообще многое знакового. И особый акцент на проблемах семей с детьми, и новые правила в начислении пособий по безработице. И четкое акцентирование связи новых полномочий в тех же регионах с новой, куда большей ответственностью. Не так просто мы сейчас наблюдаем, повторюсь, в тех же регионах достаточно ответственный "креслопад". И для многих очень актуальное и своевременное:

Прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Журналисты и политологи еще будут это выступление очень долго анализировать, тут очень много конкретики, причем конкретики именно системной, но одно можно сказать прямо сейчас. Главной ценностью государства в условиях кризиса обозначен именно приоритет человеческого капитала, интересы именно, как раньше говорили, "широких трудящихся масс". Что, в общем, разумно со стороны государства даже и чисто эгоистически: в конце концов, несмотря на все затейливые технологии, высшую государственную власть в нашей стране избирают именно они. Это – первое и самое главное. Второе: это тот самый тест, который проходят сейчас все, а далеко не только специализированные эпидемиологические службы и врачи. Но и бизнес и органы государственной власти. Поэтому подчеркну неслучайность прямой трансляции этого выступления по федеральным каналам. Оценить президенту эффективность и исполняемость тех или иных решений будет помогать именно неравнодушное гражданское общество. То есть тот самый народ.