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Назван главный злодей кинематографа

Назван главный злодей кинематографаДе Ниро в роли молодого Вито КорлеонеКадр: «Крестный отец 2»

Назван актер, сыгравший наибольшее число отрицательных персонажей. Об этом сообщает издание The Independent.

Главным злодеем кинематографа оказался Роберт Де Ниро — он 19 раз появлялся на экране в образе негативных героев, начиная от дона Вито Корлеоне в «Крестном отце II», за которого он получил «Оскар», и заканчивая Нилом МакКоли в «Схватке».

На втором месте расположился Петер Стормаре, представший в качестве злодея в таких фильмах и сериалах, как «Фарго», «Большой Лебовски» и «Плохие парни — 2». На его счету 17 подобных ролей.

Замкнул тройку Рон Перлман, 16 раз игравший отрицательных героев. Он принимал участие в таких проектах, как «Драйв», «Полицейская академия» и «Люди в черном».

В десятку также вошли актеры Тим Карри, Джеймс Вудс, Винн Джонс, Гэри Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

В 2018 году издание The Hollywood Reporter составило список из 25 главных антигероев и антагонистов из фильмов по версии представителей голливудской киноиндустрии. Лидером рейтинга стал Дарт Вейдер из фантастической киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны». Злодея сыграл Дэвид Проуз, а озвучил Джеймс Эрл Джонс.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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