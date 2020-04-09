Назван новый повод для снижения курса рубля

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снижение ключевой ставки Центробанка России в июне становится базовым сценарием, причем, скорее всего, оно составит сразу 0,5 процентных пункта. Такой прогноз дали аналитики агентства «Эксперт РА».

Такие действия регулятора станут новым поводом для снижения курса рубля на фоне замедления экономики из-за ситуации с коронавирусом и падения стоимости нефти.

Однако в пользу такого решения, отмечают в агентстве, говорит сразу несколько факторов. Это решение президента страны Владимира Путина начать ограниченный запуск экономики, возобновление аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ), пусть один выпуск продать и не удалось, а также успешное размещение еврооблигаций «Газпромом».

Ситуация выглядит таким образом, что власти поверили в стабилизацию финансовых рынков и готовы принимать более серьезные решения по поддержке пострадавших отраслей.

Снижение ставки возможно уже во время заседания 24 апреля, но, скорее всего, там ЦБ решит взять паузу, чтобы оценить уже предпринятые меры и понять, что происходит с инфляцией.

В прошлом году Банк России пять раз снизил ключевую ставку. В феврале опустил ее до шести процентов, но в марте принял решение не вмешиваться в ситуацию.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку в текущем году снизят, но не уточнила, когда можно будет ожидать такого решения.