Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не было тест-систем: в Тернопольской области коронавирус у женщины обнаружили только после смерти

Не было тест-систем: в Тернопольской области коронавирус у женщины обнаружили только после смерти

Не было тест-систем: в Тернопольской области коронавирус у женщины обнаружили только после смерти

В Тернопольской области диагностировали еще один случай коронавируса — к сожалению, уже после смерти пациентки. 83-летняя женщина поступила в Монастырискую районную больницу из села Горишня Слободка. 6 апреля были взяты анализы, но результат пришел лишь утром 9 апреля, когда больная уже скончалась.

«Такая „оперативность“ областного вирусологического центра неприемлема», — считает Павел Дронь, руководитель Монастыриского районного штаба по борьбе с эпидемией.

В свою очередь в областном центре жалуются на отсутствие тест-систем для своевременной диагностики. Эпидемиолог Владимир Паничев накануне на заседании штаба по борьбе с коронавирусом подчеркивал, что в областном лабораторном центре отсутствуют тест-системы, при том что в центре «зависли» 150 образцов биоматериалов от пациентов с подозрением на коронавирус.

К концу дня 8 апреля область отчиталась, что приняла партию реактивов для ПЦР-диагностики. Их должно хватить на три тысячи исследований.

Напомним, Монастыриский район в Тернопольской области является наиболее сильно пострадавшим от вспышки заболевания. Всего в области заболели 169 человек, трое скончались.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекают родителей
Пародия на Игоря Николаева и игры в пиратов: дети Максима Галкина и
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
Назван главный злодей кинематографа
Назван главный злодей кинематографа
Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери
Брюс Уиллис в самоизоляции побрил голову младшей дочери
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Bloomberg: потери мировой экономики от пандемии превысят $5 трлн
Bloomberg: потери мировой экономики от пандемии превысят $5 трлн
Российская семья спряталась от коронавируса в лесу
Российская семья спряталась от коронавируса в лесу
Укравтодор ожидает 150 000 новых рабочих мест в этом году
Укравтодор ожидает 150 000 новых рабочих мест в этом году
Оценена стоимость коронавируса для мировой экономики
Оценена стоимость коронавируса для мировой экономики
В ГД предлагают дать учреждениям культуры отсрочку по уплате налогов
В ГД предлагают дать учреждениям культуры отсрочку по уплате налогов
Совет Федерации соберется на внеочередное заседание 17 апреля
Совет Федерации соберется на внеочередное заседание 17 апреля

Топ на сегодня

Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ООС
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на
Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19
Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Еще по теме

В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса
Уже три человека умерли от коронавируса в Украине: свежая статистика от Минздрава
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Первый случай коронавируса подтвердили в Хмельницком